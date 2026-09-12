لم يحتج الحزم سوى 87 ثانية لزيارة شباك الأهلي، مسجلاً أحد أسرع أهدافه في تاريخ مشاركاته ببطولة دوري روشن السعودي عن طريق اللاعب أحمد النخلي، في بداية نارية للمباراة، التي انتهت لصالح الفريق الأهلاوي 1/3.



ويحتل هذا الهدف المركز الثاني في قائمة أسرع أهداف الحزم بتاريخ دوري روشن، بعدما جاء هدفه أمام الاتحاد عام 2009 بعد مرور 12 ثانية فقط، ليظل الأسرع في تاريخ النادي بالمسابقة.



ويؤكد هدف الحزم أمام الأهلي سرعة البداية الهجومية للفريق، الذي نجح في مباغتة منافسه قبل أن تكتمل الدقائق الأولى من المواجهة.