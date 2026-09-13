أصدرت اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية في سورية نشرة أسعار جديدة مؤقتة للمشتقات النفطية، على أن يبدأ تطبيقها اليوم.

ووفقاً للنشرة الجديدة، ارتفع سعر لتر بنزين 95 إلى 195 ليرة سورية، ولتر بنزين 90 إلى 185 ليرة، ولتر المازوت إلى 175 ليرة، والغاز المنزلي إلى 1600 ليرة، والغاز الصناعي 2560 ليرة.

كما ارتفع سعر طن الفيول إلى 52800 ليرة، وطن «زفت Mc» إلى 88200 ليرة، وطن «بيتومين أسفلت 60/70» إلى 59440 ليرة، وكيروسين الطيران 4770 دولاراً للغالون، وفقاً لوكالة الأنباء السورية «سانا».

ارتفاع استثنائي في كلفة التأمين

وأكدت وزارة الطاقة السورية أن ارتفاع أسعار المشتقات النفطية في سورية جاء نتيجة ارتفاع استثنائي في تكلفة تأمين هذه المشتقات عالمياً، بالتزامن مع عمرة مصفاة بانياس، مشيرة إلى أن التعديل مؤقت ويهدف إلى ضمان استمرار الإمدادات وتوفر المادة في السوق المحلية.

وأوضحت الوزارة أن السوق السورية تتأثر بارتفاع تكلفة تأمين البنزين والمازوت والفيول عالمياً، في وقت دخلت فيه مصفاة بانياس في عمرة شاملة لنحو شهرين، ما يزيد الحاجة مؤقتاً إلى استيراد المنتجات النفطية الجاهزة.

وقالت: «إن الارتفاع الحالي لا يرتبط بسعر النفط الخام وحده، إذ تشهد أسواق المشتقات المكررة ضغوطاً نتيجة تراجع المعروض واضطراب طاقات التكرير وارتفاع تكاليف النقل والشحن والتأمين، ما يزيد تكلفة تأمين المشتقات للسوق السورية».

وبحسب الأسعار التي تتابعها الوزارة، يقترب سعر طن المازوت من 1400 دولار، والبنزين من 1350 دولاراً، في حين يدور سعر خام برنت حول مستويات تقارب 100 دولار للبرميل.

300 ألف برميل الحاجة اليومية

وأوضحت الوزارة أن حاجة سورية حالياً تبلغ ما يقارب 300 ألف برميل يومياً من النفط ومشتقاته، مقابل إنتاج محلي من النفط الخام يبلغ نحو 100 ألف برميل يومياً، ما يفرض تغطية جزء من الحاجات عبر الاستيراد.

وأضافت أن وجود إنتاج محلي من الخام لا يعني إمكانية تحويل كامل الكميات إلى بنزين ومازوت، إذ إن جزءاً من الخام السوري ثقيل ولا يتناسب بالكامل مع قدرات ومواصفات التكرير المتاحة، فيما تُصدّر كميات محدودة من الخام غير الملائم لحاجات المصافي، بالتوازي مع استيراد المنتجات المطلوبة للسوق.

استهلاك البنزين والمازوت

وتبلغ حاجة السوق اليومية من المازوت، وفق الوزارة، نحو 7.72 مليون لتر، منها 3.09 مليون لتر إنتاج محلي و4.63 مليون لتر مستورد، أي أن نحو 60% من الإمداد يعتمد على الاستيراد.

أما البنزين، فيبلغ متوسط الإمداد اليومي نحو 2.32 مليون لتر، منها 1.54 مليون لتر إنتاج محلي ونحو 775 ألف لتر مستورد، فيما يبلغ متوسط إمداد الغاز المنزلي نحو 912 طناً يومياً، مع اعتماد كبير على الاستيراد.