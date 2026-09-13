كشفت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، أن الميزان التجاري السعودي سجل فائضاً قدره 61.52 مليار ريال خلال الربع الثاني 2026، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 62%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

ووفقاً للبيانات، ارتفعت الصادرات السلعية الإجمالية للمملكة خلال الربع الثاني بنسبة 4% مقارنة بنفس الفترة من عام 2025، لتصل إلى نحو 285.98 مليار ريال، فيما تراجعت قيمة الواردات السلعية بنسبة 5% لتبلغ 224.46 مليار ريال.

الميزان التجاري في الربع الأول

وخلال الربع الأول من عام 2026، سجّل الميزان التجاري للمملكة فائضًا بلغ 90.5 مليار ريال، محققًا نموًا سنويًا بنسبة 43.7%، بزيادة تجاوزت 27 مليار ريال مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2025، التي بلغ فيها الفائض نحو 63 مليار ريال، وذلك وفقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة في نشرة التجارة الدولية لشهر مارس. وأظهرت البيانات ارتفاع فائض الميزان التجاري على أساس ربعي بنسبة 60%، بزيادة تجاوزت 33.9 مليار ريال مقارنةً بالربع الرابع من عام 2025، الذي سجل فائضاً بلغ نحو 56.5 مليار ريال. وعلى أساس شهري واصل فائض الميزان التجاري النمو خلال شهر مارس 2026 مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 200.9%، بزيادة تجاوزت 38 مليار ريال مقارنةً بشهر فبراير من العام نفسه، الذي بلغ فيه الفائض نحو 19.1 مليار ريال.

حجم التجارة الدولية

وبحسب البيانات، تجاوز إجمالي حجم التجارة الدولية للمملكة 535 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الحالي، محققًا نموًا سنويًا بنسبة 4.5%، بزيادة بلغت نحو 22.9 مليار ريال مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي التي سجلت 512.3 مليار ريال. وبلغ إجمالي الصادرات السلعية للمملكة خلال الربع الأول نحو 312.8 مليار ريال، مقابل واردات بلغت نحو 222.3 مليار ريال، فيما سجلت الصادرات الوطنية (البترولية وغير البترولية) ما قيمته 274.5 مليار ريال. وأوضحت البيانات أن قيمة إعادة التصدير تجاوزت 38 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الحالي، محققة نموًا سنويًا بنسبة 32.9%، بزيادة تجاوزت 9 مليارات ريال مقارنةً بالفترة المماثلة من العام الماضي التي بلغت خلالها نحو 28.8 مليار ريال.

الشركاء التجاريين

وعلى مستوى الشركاء التجاريين، تصدرت مجموعة الدول الآسيوية المستوردة من المملكة بقيمة تجاوزت 229.2 مليار ريال، تلتها مجموعة الدول الأوروبية بقيمة تجاوزت 47 مليار ريال، ثم مجموعة الدول الأفريقية بقيمة 22.5 مليار ريال، ثم دول أمريكا بنحو 12.6 مليار ريال. وحافظت الصين على صدارة الدول المستوردة لصادرات المملكة خلال الربع الأول من العام الحالي بقيمة بلغت 44.8 مليار ريال. وتعكس هذه النتائج استمرار قوة أداء التجارة الخارجية للمملكة، مدعومة بنمو الصادرات الوطنية وإعادة التصدير، إلى جانب تنامي النشاط التجاري وتوسع العلاقات التجارية مع مختلف دول العالم.