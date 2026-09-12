كشف نائب رئيس شعبة التوجيه المعنوي بقيادة محور تعز العقيد عبدالباسط البحر اليوم (السبت)، عن تدمير المقاتلات اليمنية للأسلحة والمعدات التي سرقتها المليشيا الحوثية من مخازن مديرية المخا وتوجهت بها إلى صنعاء.



وقال البحر في تصريحات لـ«عكاظ»: الطيران الحربي استهدف عشرات القاطرات المحملة بالأسلحة والذخائر والصواريخ والعتاد في شارع الستين شمال تعز، كانت متجهة من المخا إلى صنعاء، مضيفاً: لا يزال الاستهداف الدقيق مستمراً حتى الآن.



وأضاف: المقاتلات استهدفت الشاحنات بالعشرات ولا تزال تحترق ولا يزال القصف مستمراً بينما الطائرات تحلق في الأجواء وتدك ما تبقى منهم، مبيناً أن العملية وقعت في الدائري الشمالي لتعز الرابط بين الحديدة ـ المخا ـ وإب.



وأوضح أن الشاحنات كانت تحمل عربات ومدفعيات وآليات مدرعة وأسلحة متوسطة بمختلف أنواعها (معدلات ورشاشات)، لافتاً إلى أن الطيران لم يستهدف الناقلات فقط بل لاحق الأفراد الذين في حراسة هذه الناقلات المتجهة إلى صنعاء.



وأشار البحر إلى أن عمليات صندوق القتل مستمرة في الاتجاهات الأربعة والطيران مستمر في التحليق ويستهدف أي تحركات للمليشيا بما فيها العناصر القتالية منذ ليل أمس وحتى اللحظة.



وأكد أن الأجواء في تعز مظللة بالكامل من الطيران وخصوصاً في صندوق القتل الذي أعلن عنه الجيش وأي تحركات يتم استهدافها بقوة ويركز على آليات العدو ومراكز القيادة والسيطرة وعناصره القتالية وحتى أفراده.



وعن العمليات في تعز، أوضح أن هناك اشتباكات في مختلف الجبهات خصوصاً الشرقية والشمالية لمدينة تعز، لافتاً إلى أن الجيش يسيطر على الطريق الرابط بين المخا والكدحة وتمكن من قطع الإمدادات من طريق الكدحة، لكن طريق البرح لا يزال مفتوحاً للمليشيا.