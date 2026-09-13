أشاد أمير منطقة نجران، الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، بالجهود التي يبذلها رجال مكافحة المخدرات في التصدي لآفة المخدرات ومروجيها، وحماية المجتمع من أضرارها، في ظل ما تحظى به المكافحة من دعم واهتمام من القيادة.

جاء ذلك خلال لقائه، في مكتبه اليوم، مدير مكافحة المخدرات بمنطقة نجران المعيّن حديثًا، العميد عبدالرحمن بن حسين القحطاني.

وشدد أمير منطقة نجران على تعزيز البرامج الوقائية والتوعوية الموجهة لمختلف فئات المجتمع، والتكامل مع القطاعات ذات العلاقة، بما يسهم في رفع مستوى الوعي بمخاطر المخدرات، والمحافظة على أمن المجتمع وسلامة أفراده.

من جانبه، قدّم العميد القحطاني شكره لأمير المنطقة على دعمه ومتابعته أعمال مكافحة المخدرات بالمنطقة، مؤكدًا مواصلة الجهود في أداء المهام الأمنية والتوعوية.