أعلن حارس مرمى الأهلي إدوارد ميندي اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب السنغال، بعد أقل من شهرين ونصف من مشاركته في بطولة كأس العالم 2026.

رسالة وداع

ونشر ميندي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لأبرز لقطاته بقميص «أسود التيرانغا»، وعلّق: «شكراً يا سنغال».

أرقام ميندي

وبدأت مسيرة ميندي الدولية عام 2018، وخاض حارس «أسود التيرانغا» 59 مباراة دولية، استقبلت شباكه خلالها 34 هدفاً، وحافظ على نظافة مرماه في 31 لقاءً.

أبرز إنجازاته

وشارك ميندي، البالغ من العمر 34 عاماً، في تتويج السنغال بكأس الأمم الأفريقية 2021 للمرة الأولى في تاريخه، كما حصل على جائزة أفضل حارس مرمى في البطولة.

وساهم ميندي في فوز السنغال على المغرب 1-0 في نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025، قبل أن يُسحب اللقب لاحقاً من «أسود التيرانغا» بسبب الانسحاب المؤقت من المباراة.