أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة الدوري السعودي للمحترفين بياناً مشتركاً أعربا فيه عن استنكارهما للممارسات غير المقبولة التي شهدتها مباراة التعاون والهلال في دوري روشن السعودي للمحترفين من قبل بعض الجماهير الحاضرة، التي تتنافى مع قيم كرة القدم السعودية والروح الرياضية.



وشدد الاتحاد والرابطة على أن استغلال المآسي الشخصية للإساءة أو الاستفزاز يُعد سلوكاً مرفوضاً لا مكان له في كرة القدم السعودية.



كما أكد الاتحاد السعودي أن اللجان المختصة رصدت تلك الممارسات، وباشرت اتخاذ الإجراءات النظامية حيالها وفقاً للأنظمة واللوائح المعتمدة، وسيُعلن عنها فور استكمالها.



تأتي هذه الخطوات في إطار حرص الاتحاد والرابطة على الحفاظ على القيم الرياضية وإرساء مبادئ الاحترام المتبادل بين الجماهير، بما يعكس الصورة المثلى لكرة القدم السعودية.