تغلّب الرياض على ضيفه الخلود بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما اليوم (الأحد) على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالرياض، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن».



وبعد شوط أول انتهى بالتعادل السلبي، افتتح الإيفواري قادر كيتا التسجيل للرياض عند الدقيقة (65)، قبل أن يعزز الأوروغوياني رودريغو أباسكال تقدم فريقه بالهدف الثاني عند الدقيقة (89)، ليحسم الرياض المواجهة بهدفين دون رد.



وبهذا الفوز رفع الرياض رصيده النقطي إلى النقطة الثامنة في المركز الـ11، فيما تجمد رصيد الخلود عند النقطة الـ12 في المركز السابع.