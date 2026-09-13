وصلت بعثة المنتخب الوطني السعودي تحت 21 عاماً اليوم (الأحد) إلى اليابان استعداداً لخوض منافسات كرة القدم ضمن دورة الألعاب الآسيوية (ناغويا 2026)، التي ستقام حتى الثالث من أكتوبر القادم.



وتضم قائمة المنتخب الوطني للبطولة 23 لاعباً؛ عبدالرحمن الغامدي، يزن الرويلي، محمود البريه، عواد دهل، سلطان العيسى، محمد برناوي، مشعل الداود، تركي الشعيفان، عبدالعزيز السويلم، سعد المطيري، يزن مدني، سعود سالم، عبدالعزيز الفواز، علي الحسين، إياد هوسا، فرحة الشمراني، سعود حداد، عمار اليهيبي، زياد ملا، صبري دهل، عدنان البشري، ثامر الخيبري، تركي الغميل.



وسيفتتح «أخضر 21 عاماً» يوم الجمعة القادم مبارياته ضمن المجموعة الرابعة من منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الآسيوية بمواجهة منتخب قطر، على أن يلاقي منتخب كوريا الجنوبية يوم الثلاثاء 22 سبتمبر الجاري.



ويسعى الأخضر السعودي لتحقيق أفضل النتائج في البطولة، ويطمح المنتخب في تقديم أداء مميز يعكس مدى تقدم مستوى كرة القدم السعودية على الساحة الآسيوية.