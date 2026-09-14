قفزت أسعار النفط بأكثر من ثلاثة دولارات للبرميل في التعاملات المبكرة، اليوم (الإثنين)، مواصلة مكاسبها مع بداية تداولات الأسبوع.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.62 دولار، بما يعادل 3.46%، لتصل إلى 108.23 دولارات للبرميل.

كما سجلت أسعار الخام الأمريكي ارتفاعاً خلال التعاملات، في ظل استمرار متابعة الأسواق لتطورات مستويات الإمدادات وحركة الصادرات والمخزونات العالمية.

وتأتي المكاسب الجديدة بعد فترة شهدت فيها أسواق الطاقة تقلبات ملحوظة، وسط ترقب المتعاملين للبيانات المتعلقة بالعرض والطلب واتجاهات الاقتصاد العالمي.