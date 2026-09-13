استعرضت شركة مشارق خلال ملتقى «ركيزة»، الذي أقيم في مكة المكرمة، مسيرة خمسة أعوام من العمل في منظومة خدمة ضيوف الرحمن، وما شهدته من تطور في القدرات التشغيلية والحوكمة والخدمات المرتبطة بقطاعات الحج والعمرة والضيافة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن.

وأكد نائب رئيس مجلس إدارة مشارق المشرف العام على الملتقى محمود بن عقيل دمنهوري أن المرحلة الماضية شهدت تحولات في منظومة العمل وتطويراً للقدرات التشغيلية، مشيراً إلى أهمية مواصلة رفع كفاءة الخدمات وتعزيز التكامل بما يخدم ضيوف الرحمن.

وجاء الملتقى بعنوان «خمسة أعوام كانت ركيزة لبناء مستقبل مشرق»، بحضور المساهمين وعدد من الشخصيات، وشهد استعراض أبرز محطات مسيرة مشارق خلال الفترة من 1443هـ إلى 1448هـ، إلى جانب مناقشة المرحلة المقبلة من خلال عدد من الجلسات الحوارية.

وتناول الملتقى عدداً من الموضوعات المرتبطة بالتحول والتطوير، من بينها التمويل والنمو وصناعة القرار ومستقبل العمل، إضافة إلى استعراض عدد من مشروعات وأصول الشركة.

كما شهدت المناسبة احتفاءً باليوم الوطني السعودي الـ96، من خلال برنامج خاص عكس الاعتزاز بالوطن وما تشهده المملكة من مسيرة تنموية في مختلف المجالات.

وتأتي جهود تطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن ضمن منظومة وطنية متكاملة تشهد اهتماماً متزايداً، في إطار رؤية المملكة 2030 التي جعلت الارتقاء بتجربة الحاج والمعتمر وتيسير أداء المناسك وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم من أبرز مستهدفاتها.

وأكدت مشارق مواصلة العمل على تطوير منظومة الخدمات ورفع الكفاءة التشغيلية، بما يسهم في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى الارتقاء بخدمة ضيوف الرحمن وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.