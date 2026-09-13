أثار الفنان محمد رمضان موجة واسعة من الجدل بعد نشره عبارة غامضة عبر حسابه على منصة (إكس)، في وقت يتزامن مع الحديث المتصاعد حول اعتذار الفنانة غادة عبد الرازق عن المشاركة في مسلسل (عشماوي) المقرر عرضه في موسم رمضان 2027.

وكتب رمضان: «لو مفيش أمل!! الباب يفوّت جمل»؛ وهي جملة فتحت باب التأويل أمام المتابعين، خصوصًا مع توقيتها الحساس.

ورغم أن رمضان لم يوضح خلفيات المنشور، فإن عدداً من رواد التواصل الاجتماعي ربطوا بين الرسالة وبين انسحاب غادة عبد الرازق من العمل، معتبرين أن العبارة قد تحمل ردًا غير مباشر على ما يُثار حول مشاركتها. في المقابل، رأى آخرون أن المنشور لا يتجاوز كونه تعبيرًا عامًا لا يستهدف أحدًا بعينه.

وتزايدت التكهنات بعد تداول تصريحات غير مؤكدة حول خلافات مرتبطة بمشاركة غادة في المسلسل، خاصة مع وجود المخرج محمد سامي ومي عمر ضمن فريق العمل، وهو ما أعاد إلى الأذهان الصراع الفني والقضائي الذي جمع غادة وسامي لسنوات طويلة.

من جهته، نفى مدير أعمال غادة عبد الرازق وجود أي خلاف مع محمد رمضان، مؤكدًا أن اعتذارها جاء بسبب التزامات تعاقدية لا علاقة لها بطاقم العمل، مشيرًا إلى أن البوسترات المتداولة عبر مواقع التواصل غير رسمية وتم إنتاجها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

أما المخرج بيتر ميمي، فأوضح عبر حسابه على (فيسبوك) أنه لم يعلن بعد القائمة النهائية لأبطال (عشماوي)، باستثناء مشاركة محمد سامي كضيف شرف، ليضع حدًا للتكهنات المتداولة حول أسماء المشاركين في العمل.

وبين رسائل مبهمة وتكهنات متصاعدة، يبقى الجدل مفتوحًا حول حقيقة ما يجري خلف كواليس (عشماوي)، بينما يواصل الجمهور قراءة ما بين السطور في منشورات رمضان وتعليقات المتابعين.