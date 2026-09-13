في مشهد غير مألوف داخل أحد حفلات الزفاف اليمنية، فاجأ أحد الحاضرين صديقه العريس بهدية غير تقليدية أثارت دهشة الحضور، إذ قدم له رشاشًا نصف آليٍ متطورًا وسط أجواء الاحتفال. وانتشر مقطع يوثّق اللحظة عبر منصات التواصل، حيث ظهر العريس يتسلّم السلاح وسط تصفيق وضحكات المدعوين، في لقطة تعكس جانبًا من العادات الاجتماعية التي تتداخل فيها مظاهر الفرح مع حضور السلاح في بعض المناطق اليمنية.

ورغم أن تقديم الهدايا الفاخرة أو الرمزية أمر معتاد في الأعراس، فإن ظهور سلاح متطور بهذه الطريقة منح المشهد طابعًا استثنائيًا، ودفع المتابعين إلى تداول الفيديو على نطاق واسع، بين من اعتبره «هدية صداقة لا تُنسى»، ومن رأى أنه يعكس ثقافة راسخة في المجتمع اليمني حيث يُنظر إلى السلاح بوصفه رمزًا للرجولة والحماية.