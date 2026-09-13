خرج تجمعا الطائف ومكة المكرمة الصحيان من قائمة الجهات الفائزة بجائزة «أداء الصحة» في نسختها الثامنة، التي توّج وزير الصحة فهد الجلاجل الفائزين بها في الرياض، فيما حصدت 25 جهة المراكز ضمن ستة مسارات للتميز.

وتصدّر تجمع الأحساء مسار التميز في الرعاية الأولية، فيما جاء تجمع جدة الصحي الثاني أولاً في معدل الإقلاع عن التبغ. وفي مسار إنقاذ الأرواح، تصدرت مدينة الملك سعود الطبية استقبال حالات الجلطة القلبية، ومستشفى المدينة المنورة العام حالات السكتة الدماغية، ومستشفى الملك خالد بتبوك حالات الإصابات.

تحسن الخدمات

وكشفت الوزارة في بيان لها ارتفاع العمليات الجراحية في التجمعات الصحية إلى نحو 13 ألف عملية أسبوعياً، متجاوزة 18600 عملية أسبوعياً على مستوى القطاع الصحي، فيما ارتفعت نسبة خدمة مراجعي الطوارئ خلال أربع ساعات إلى 94.6%.

وأكد وزير الصحة أن تحسن الخدمات أسهم في خفض الوفيات ورفع متوسط عمر الإنسان في المملكة إلى 79.7 عام، مشيراً إلى دور الجائزة في ترسيخ ثقافة القياس والتحسين والابتكار.