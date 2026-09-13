كشفت أرقام حديثة عن توسع السعودية في التمويل المستدام وأسواق الكربون والطاقة المتجددة، إذ بلغت قيمة أول سندات خضراء سعودية مقومة باليورو، صدرت خلال عام 2025، نحو 7.2 مليار ريال ضمن طرح مزدوج الشرائح، في مؤشر على تنامي حضور الأصول السعودية المرتبطة بالاستدامة في أسواق المال العالمية.

جاء ذلك عبر تقرير «رؤى بيئية» الصادر عن صندوق البيئة، الذي يرصد أبرز التوجهات في الاستدامة البيئية ويستعرض جهود المملكة في تطوير منظومة العمل البيئي.

ربط المستثمرين بالمشاريع

وسجلت منصة سوق الكربون الطوعي تداول أكثر من 13 مليون طن من أرصدة الكربون، فيما تجاوز إجمالي القيمة السوقية 348.9 مليون ريال، كما شهد مزاد واحد تداول أكثر من 2.5 مليون طن بسعر بلغ 37.58 ريالاً للطن الواحد، بينما جاءت أكثر من 75% من المشاريع من دول الجنوب العالمي.

وتشمل المشاريع المرتبطة بالمنصة مجالات إعادة التشجير، واحتجاز غاز الميثان، ومواد البناء منخفضة الانبعاثات الكربونية، مع ربط المستثمرين من المؤسسات والشركات بمشاريع أرصدة كربونية موثقة ومعتمدة.

توسع بأنظمة تخزين الطاقة

وفي قطاع الطاقة، أظهر التقرير أن المملكة طورت منذ إطلاق البرنامج الوطني للطاقة المتجددة عام 2017 نحو 64 مشروعاً بإجمالي سعة يبلغ 57.5 جيجاواط، موزعة على 40 مشروعاً للطاقة الشمسية، و9 مشاريع لطاقة الرياح، و15 مشروعاً لتخزين الطاقة.

وتتوسع المملكة كذلك في أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات لدعم مرونة الشبكة الكهربائية، إلى جانب استكشاف إمكانات الطاقة الحرارية الأرضية، وتعزيز إنتاج الهيدروجين الأخضر، والاستثمار في تكامل الشبكات الكهربائية والبحث والتطوير.

ويؤكد التقرير مستهدفات المملكة المناخية، وفي مقدمتها خفض 278 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً بحلول 2030، وتنفيذ أكثر من 30 مبادرة ضمن نهج الاقتصاد الدائري للكربون، وصولاً إلى الحياد الصفري بحلول 2060.