أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة (الأحد) على تراجع جماعي لمؤشراتها الرئيسية، فيما خسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 42.4 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 4.365 تريليون جنيه.

وتراجع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.09%، مسجلًا 55.664 ألف نقطة، بينما انخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.98% إلى 21.192 ألف نقطة.

كما هبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 1.04%، ليصل إلى 27.705 ألف نقطة، وتراجع مؤشر EGX30 Capped بنسبة 1% إلى مستوى 69.150 ألف نقطة.

وانخفض مؤشر EGX30 TR للعائد الكلي بنسبة 1.1%، مسجلًا 25.971 ألف نقطة، فيما تراجع مؤشر EGX33 للشريعة الإسلامية بنسبة 0.64% إلى 6.712 ألف نقطة.

وبذلك سجلت جميع المؤشرات الرئيسية للبورصة تراجعات خلال جلسة واحدة، بالتزامن مع انخفاض رأس المال السوقي بنحو 42.4 مليار جنيه، في ظل تحركات متباينة للأسهم المدرجة.

ويعكس رأس المال السوقي القيمة الإجمالية للأسهم المقيدة في البورصة وفق أسعارها السوقية، ويستخدم كمؤشر رئيسي لقياس حجم سوق الأسهم واتجاهات أدائه.

ويضم EGX30 أكبر 30 شركة من حيث السيولة والنشاط، بينما يتتبع EGX70 أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة، في حين يجمع EGX100 بين مكونات المؤشرين، ليقدم نطاقًا أوسع لقياس حركة السوق.

وتعد البورصة المصرية من أقدم أسواق المال في المنطقة، وتضم شركات وقطاعات متنوعة، من بينها البنوك والخدمات المالية والعقارات والاتصالات والصناعة والطاقة والخدمات. وتتأثر حركة الأسهم والمؤشرات بالتطورات الاقتصادية والمالية المحلية، إلى جانب اتجاهات الأسواق العالمية.