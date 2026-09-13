ماهر الحربي يكشف عن مجمع MAO الصناعي الخدمي الإداري على مساحة مليون متر مربع في مشروع إداري صناعي متكامل يستهدف إعادة رسم صناعة السقالات من المملكة إلى الأسواق العالمية

عملاق صناعي تشكّله منار العمران ويضم أكبر مصنع Ringlock في العالم، كما يقود تحوّل صناعة السقالات بأنظمة طُوّرت بالتعاون مع سابك للأبحاث وأرامكو

من قلب المنطقة الشرقية حيث تتسارع ملامح التحول الصناعي السعودي تكتب منار العمران MAO فصلاً جديداً في مسيرتها الممتدة منذ عام 1974 بمشروع يتجاوز مفهوم التوسع التقليدي نحو بناء منظومة صناعية متكاملة تنطلق من المملكة إلى الأسواق العالمية.

وكشف ماهر الحربي رئيس مجلس إدارة منار العمران عن مجمع MAO الصناعي وهو مجمع إداري صناعي متكامل يمتد على مساحة تقارب مليون متر مربع ويضم خمسة مصانع إنتاجية إلى جانب المقر الإداري الرئيسي للشركة ويمثل أكبر استثمار تعاوني في تاريخها.

وقال الحربي إن المشروع ينقل منار العمران من ريادتها الإقليمية في تأجير السقالات وخدماتها إلى تصنيع الأنظمة ومكوناتها محلياً من الصلب والألمنيوم وحديد الزهر والبوليمرات لخدمة المشاريع العملاقة وقطاعات الطاقة والبنية التحتية وأسواق التصدير العالمية.

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وأكد الحربي أن منار العمران تمضي بهذا المشروع نحو خطوة غير مسبوقة في قطاع السقالات باعتبارها أول شركة في المجال وبالأخص في الشرق الأوسط، كما تستهدف تصدير 40% من حجم الإنتاج إلى الولايات المتحدة الامريكية.

وفي قلب المشروع يمتد مجمع السقالات والصلب الصناعي على مساحة 750 ألف متر مربع ويضم ثماني منشآت إنتاجية متكاملة تغطي تصنيع أنظمة السقالات والأنابيب والشدات المعدنية والهياكل الفولاذية إلى جانب الجلفنة والطلاء والصيانة.

مصنع ألمنيوم

يضم مصنع الألمنيوم مشتقاته من الهارد الوى ثماني مكابس متطورة، من بينها أربعة مكابس بقطر 12 بوصة، في منظومة تُعد الأكبر من نوعها على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

ويشكل المسبك المتطور لقوالب الألمنيوم أحد المكونات الرئيسية للمشروع، حيث تم تخصيصه لإنتاج قوالب بقطر 12 بوصة من سبائك عالية الصلابة وبمواصفات عالمية. ومن خلال الاعتماد على مواد الألمنيوم المعاد تدويرها، يسهم المسبك في تقليل البصمة الكربونية للمنتجات ورفع كفاءة استهلاك الموارد، مع توفير مصدر موثوق ومستدام للمواد الخام وضمان استمرارية الإمدادات اللازمة للعمليات الإنتاجية.

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ويصف الحربي جوهر التكامل الصناعي في المشروع بمشهد واحد حيث يدخل الصلب خاماً إلى المجمع ويمر بمراحل التصنيع داخلياً ثم يخرج منتجاً نهائياً مجلفناً ومطلياً وجاهزاً للشحن دون إسناد مراحل الإنتاج إلى الخارج وبطاقة تبلغ 1.200 طن متري يومياً سيكون المجمع أكبر مصنع للسقالات في العالم ضمن موقع صناعي واحد.

ولا تتوقف المنظومة عند الصلب إذ يضم المشروع مسبكاً متخصصاً يعتمد تقنية DISAMATIC لإنتاج مكونات أنظمة السقالات ومصنعاً لبثق الألمنيوم يضم ثمانية مكابس بطاقة سنوية تقارب 200 ألف طن متري إضافة إلى مرافق للطلاء والأنودة وإنتاج كتل الألمنيوم.

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ويضع الحربي الابتكار في قلب التحول الصناعي للشركة، مؤكداً أن منار العمران طورت أنظمة في الشركة بالتعاون مع سابك للأبحاث وأرامكو بما يعزز قدراتها في البحث والتطوير وبناء حلول صناعية متقدمة محلياً.

ويلخص الحربي الرؤية التي تقف خلف المشروع بقوله: على مدى أكثر من 50 عاماً وفرنا السقالات التي أسهمت في بناء المملكة واليوم نبني المصانع التي ستبني الخمسين عاماً القادمة. ويضيف: عند اكتمال المجمع ستخرج مكونات أنظمة السقالات والشدات من موقع صناعي واحد في المنطقة الشرقية مصنوعة في المملكة العربية السعودية على يد منار العمران. ويختتم الحربي رؤيته برسالة تختصر حجم الطموح: نحن لا ندخل سوق التصنيع بل نعيد رسم حجمها ومعاييرها من المملكة إلى العالم.