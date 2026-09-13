أبدى كريستيانو رونالدو دعمه لفريق النصر بعد تعادله أمام الخليج بهدف لمثله في الجولة السابعة من دوري روشن السعودي، مؤكدًا التزامه بمواصلة القتال مع زملائه رغم التعثر.

ونشر قائد النصر صورة عبر حسابه في منصة (إكس) ظهر فيها وهو يوجه التعليمات داخل الملعب، وكتب تعليقًا مقتضبًا يعكس روح الإصرار: «سنواصل المضي قدماً، معاً»، في رسالة دعم معنوية للفريق بعد مباراة شهدت استمرار نزيف النقاط.

ويحتل النصر المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة، جمعها من خمسة انتصارات وتعادل واحد وهزيمة، بفارق نقطة عن الاتحاد صاحب المركز الثاني، ونقطتين عن الهلال المتصدر.

ويستعد الفريق لخوض اختبار جديد خارج الديار، حين يواجه العين الإماراتي الثلاثاء المقبل على ملعب هزاع بن زايد، في افتتاح منافسات منطقة الغرب بدوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027، في مواجهة يأمل خلالها في استعادة نغمة الانتصارات.