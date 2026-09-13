دخل نادي النصر تاريخ كرة القدم العالمية من أوسع أبوابه بعدما أصبح صاحب أطول سلسلة تسجيل متتالية في مباريات الدوري على مستوى العالم، متجاوزًا الرقم الأسطوري الذي ظل بحوزة ريفر بليت الأرجنتيني منذ ثلاثينيات القرن الماضي.

وجاء الإنجاز بعد أن سجّل عبد الله الحمدان هدفًا حاسمًا في شباك الخليج ضمن الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين، ليمنح فريقه التعادل ويرفع سلسلة النصر التهديفية إلى 94 مباراة متتالية في الدوري. الهدف لم يكن مجرد إنقاذ للمباراة، بل كان لحظة تاريخية أنهت صمود رقم ريفر بليت الذي استمر 93 مباراة بين عامي 1936 و1939.

وكان النصر قد وصل إلى حاجز 93 مباراة قبل مواجهة الخليج، ليصبح على بُعد هدف واحد من الانفراد بالرقم العالمي. ومع هدف الحمدان، أصبح النادي السعودي صاحب أطول سلسلة تسجيل في تاريخ الدوريات حول العالم، متجاوزًا واحدة من أبرز الحقبات الهجومية في تاريخ الفريق الأرجنتيني.

ولا يزال أمام النصر فرصة لتعزيز رقمه العالمي؛ إذ يحتاج إلى التسجيل في ثلاث مباريات إضافية لبلوغ 97 مباراة متتالية في مختلف المسابقات، وتحطيم الرقم الأوسع لريفر بليت الذي سجّل في 96 مباراة رسمية متتالية.

وتعود بداية سلسلة النصر إلى 8 ديسمبر 2023، عندما فاز على الرياض 4-1، بعد أيام من آخر مباراة فشل فيها في التسجيل أمام الهلال. ومنذ ذلك التاريخ، حافظ الفريق على حضوره الهجومي في كل مباراة بالدوري، حتى وصل إلى الرقم التاريخي الجديد.

أما سلسلة ريفر بليت، فامتدت بين سبتمبر 1936 ويونيو 1939، وشملت 93 مباراة في الدوري، إضافة إلى ثلاث مباريات في مسابقات الكأس، لتصل إلى 96 مواجهة متتالية هز فيها الفريق الأرجنتيني الشباك.

إنجاز النصر لا يقتصر على كونه رقمًا قياسيًا فحسب، بل يمثل مرحلة جديدة في تاريخ النادي والكرة السعودية، ويعكس تطورًا هجوميًا استثنائيًا حافظ عليه الفريق عبر مواسم متتالية دون انقطاع.