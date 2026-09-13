تصدّر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) ورئيس الاتحاد السعودي للملاكمة تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، قائمة مجلة Boxing News لأكثر 50 شخصية تأثيراً في عالم الملاكمة لعام 2026، للعام الثالث على التوالي.

وجاء هذا التصنيف من خلال الحضور المؤثر له في المشهد العالمي للملاكمة خلال الأعوام الماضية، عبر إقامة عدد من أبرز النزالات، وجمع كبار نجوم اللعبة في مواجهات عالمية، إلى جانب تعزيز التعاون مع أبرز مروجي الملاكمة والجهات العاملة في المجال.

ترسيخ مكانة الرياض

وأسهم هذا الحضور في ترسيخ مكانة الرياض ضمن أبرز محطات الملاكمة العالمية، وجعلها وجهة تستقطب النزالات الكبرى والنجوم والجماهير من مختلف دول العالم، بالتوازي مع توسع حضور موسم الرياض في المشهد الرياضي الدولي.

وتُعد Boxing News من المجلات المتخصصة في الملاكمة عالميًا، إذ تأسست في بريطانيا عام 1909، وتصدر قائمة BN50 السنوية لأكثر الشخصيات تأثيرًا في عالم الملاكمة.