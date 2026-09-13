نيابة عن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، شارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في اجتماع اليوم الثاني لقمة بريكس 2026 المنعقدة في مدينة نيودلهي عاصمة جمهورية الهند، والتي تشارك بها المملكة بصفتها دولة مدعوة.



وألقى وزير الخارجية كلمة خلال الاجتماع الذي حمل عنوان: «المرونة والابتكار والتعاون والاستدامة.. رسم ملامح المستقبل من أجل نمو عالمي شامل»، نقل في مستهلها تحيات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، كما قدم شكر المملكة لجمهورية الهند على جهودها خلال رئاستها أعمال مجموعة دول بريكس لهذا العام 2026، مقدراً الدعوة للمشاركة في قمة هذا العام.

الالتزام بمبادئ حسن الجوار



وأوضح وزير الخارجية أن الأولوية في المنطقة في ظل تطوراتها الراهنة، ينبغي أن تنصرف إلى خفض التصعيد وفتح المجال أمام المساعي السياسية والدبلوماسية، مؤكداً أن أمن الخليج العربي لا يمكن أن يستقر من دون احترام سيادة دوله واستقلالها، والامتناع عن التدخل في شؤونها، والالتزام بمبادئ حسن الجوار، وتسوية الخلافات بالوسائل السلمية.

الحفاظ على حرية الملاحة



وشدد وزير الخارجية على أن أمن المملكة وسلامة أراضيها ومقدراتها أمر لا يقبل المساس، وأن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لن تقبل باستهداف أراضيها أو منشآتها أو مصالحها الحيوية، أياً كانت الذرائع أو المسميات.



وأكد أهمية الحفاظ على حرية الملاحة وسلامة السفن التجارية في مضيق هرمز وسائر الممرات البحرية، وأن أي اضطراب فيها ستمتد آثاره إلى الأسواق العالمية وسلاسل الإمداد والنمو الاقتصادي.



واختتم وزير الخارجية كلمته بالتنويه بالغايات التي أُنشئت من أجلها المؤسسات الدولية، والحاجة الملحة إلى تعزيز قدرة هذه المؤسسات على أداء مسؤولياتها، مضيفاً أن مصداقية النظام الدولي ترتبط بمدى اتساقه في تطبيق قواعده وقوانينه، مشيراً إلى تطلع المملكة إلى مواصلة التواصل مع مجموعة بريكس، ومع مختلف الشركاء في المجتمع الدولي.



حضر الاجتماع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الهند هيثم بن حسن المالكي.