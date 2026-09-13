سجّلت الكفاءات الطبية السعودية حضوراً علمياً لافتاً في مؤتمر ICCE 2026 الذي استضافته القاهرة خلال الفترة من 9 إلى 11 سبتمبر الجاري، بمشاركة نخبة من المتخصصين والخبراء في طب الجلد والتجميل والطب التجديدي من مختلف دول العالم.

وشاركت استشارية الأمراض الجلدية نائبة رئيس الجمعية السعودية للأمراض الجلدية وجراحة الجلد الدكتورة رؤى الحارثي في البرنامج العلمي للمؤتمر من خلال تقديم محاضرة متخصصة تناولت علاجات إنقاص الوزن وتأثيرها على الشعر والبشرة، مستعرضة أبرز التغيّرات التي قد تصاحب فقدان الوزن، وأهمية تبني خطة وقائية مبكرة للحفاظ على صحة الشعر والجلد خلال رحلة إنقاص الوزن.

كما شاركت الدكتورة رؤى الحارثي في إدارة جلسة علمية ناقشت الاستخدامات الحديثة للإكسوزومات في الطب التجديدي، بمشاركة متحدثين وخبراء من الولايات المتحدة الأمريكية والهند والمملكة العربية السعودية، حيث تناولت الجلسة أحدث التوجهات العلمية والتطبيقات المستقبلية لهذه التقنيات في مجال الجلدية والطب التجديدي.

وفي لفتة تقديرية، كرّم رئيس الجمعية الليبية للأمراض الجلدية الدكتور فتحي الكاسح الدكتورة رؤى الحارثي، تقديراً لإسهاماتها العلمية ومشاركاتها الأكاديمية ودعمها للأنشطة والبرامج العلمية للجمعية الليبية، في تأكيد على أهمية التعاون العلمي وتبادل الخبرات بين الجمعيات والكوادر الطبية في المنطقة.

وأكدت الدكتورة رؤى الحارثي أن مشاركتها في المؤتمر تمثل فرصة مهمة لتبادل المعرفة والخبرات مع نخبة من المتخصصين الدوليين، مشيرة إلى أن التعاون بين الجمعيات الطبية العربية والدولية يسهم في تعزيز البحث العلمي والارتقاء بالممارسة الطبية، ويخلق فرصاً أوسع لبناء شراكات علمية مستدامة.

ويعكس الحضور السعودي في المؤتمرات الطبية الدولية التطور الذي تشهده المملكة في مجالات الطب والتعليم الطبي والبحث العلمي، وما تتمتع به الكفاءات السعودية من حضور متزايد على المنصات العلمية الدولية، بما يعزّز مكانة المملكة كمركز إقليمي للمعرفة والتعاون الطبي.