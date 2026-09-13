خطفت الفنانة الكويتية شوق الهادي الأنظار على السجادة الحمراء لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الـ83، بعدما ظهرت بإطلالة فاخرة حملت طابعًا راقيًا يعكس حضورها المتصاعد في المحافل الفنية العالمية.

اختارت الهادي فستانًا أنيقًا بتصميم لافت، لتقدّم صورة مميزة عن مشاركة الفنانات العربيات في واحد من أعرق المهرجانات السينمائية في العالم.

ويُعد مهرجان فينيسيا، الذي تأسس عام 1932، أقدم مهرجان سينمائي دولي، ويُنظر إليه باعتباره منصة عالمية تحتفي بالسينما الرفيعة وتستقطب كبار النجوم وصناع الأفلام من مختلف الدول. وتمنح السجادة الحمراء فيه مساحة واسعة لظهور الأسماء الفنية المؤثرة، ما يجعل المشاركة فيه حدثًا استثنائيًا يعكس مكانة الفنان وحضوره الدولي.

وتأتي إطلالة شوق الهادي في فينيسيا بعد سلسلة من الأنشطة الفنية التي قدّمتها خلال العام، إذ شاركت في أعمال درامية لاقت تفاعلًا واسعًا عبر المنصات الاجتماعية، إلى جانب حضورها المتكرر في فعاليات الموضة والإعلام، ما جعلها واحدة من أبرز الوجوه الشابة التي تجمع بين الفن والأناقة في المشهد الخليجي.

وقد لاقت إطلالتها الأخيرة تفاعلًا كبيرًا من الجمهور، الذي أشاد بخياراتها الراقية وقدرتها على الظهور بأسلوب يجمع بين البساطة والفخامة، ليعكس صورة متجددة عن حضور الفنانات العربيات في المهرجانات العالمية.