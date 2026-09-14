أثار الفنان المصري محمد رمضان جدلاً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد نشره رسالة غامضة فسّرها البعض على أنها رد غير مباشر على الفنانة غادة عبدالرازق، بالتزامن مع الجدل المثار حول اعتذارها عن المشاركة في مسلسل «عشماوي»، الذي يجمعهما، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان 2027.

ونشر رمضان عبر حسابه رسالة مقتضبة قال فيها: «لو مفيش أمل!! الباب يفوّت جمل»، من دون أن يكشف المقصود بها أو الأسباب التي دفعته إلى نشرها، وهو ما فتح باب التكهنات، خصوصاً أن توقيتها تزامن مع الحديث عن اعتذار غادة عبدالرازق عن العمل.

وسارع عدد من المتابعين إلى ربط المنشور بالفنانة، إذ أشار إليها بعضهم في التعليقات، معتبرين أن الرسالة قد تكون مرتبطة بقرارها عدم المشاركة في المسلسل، بينما رأى آخرون أنها عبارة عامة لا تستهدف شخصاً بعينه.

وزادت التكهنات مع محاولة متابعين الربط بين المنشور والخلافات والتصريحات المتداولة بشأن مشاركة غادة عبدالرازق في العمل، لا سيما في ظل وجود المخرج محمد سامي ضمن أحداث المسلسل كضيف شرف، وما يرتبط باسمه من خلافات سابقة مع الفنانة.

ورغم تداول المنشور على نطاق واسع وتوجيه المتابعين رسائل إلى غادة عبدالرازق، فإنها لم تعلق على ما كتبه محمد رمضان، ولم يصدر عنها أي رد بشأن التكهنات المتداولة حول استهداف المنشور لها.

وكان إعلان اعتذار غادة عبدالرازق عن بطولة «عشماوي» قد أثار بدوره موجة من التساؤلات عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعدما ربط البعض قرارها بظهور محمد سامي ضيف شرف في العمل، على خلفية خلاف قضائي وفني امتد بينهما لأكثر من عقد.

في المقابل، نفى مدير أعمال غادة عبدالرازق أن يكون اعتذارها ناتجاً عن رفضها التعاون مع محمد رمضان، مؤكداً أنها كانت حريصة على خوض التجربة، إلا أن ارتباطاتها والتزاماتها التعاقدية حالت دون مشاركتها. كما أوضح أنه لا توجد مفاوضات حالياً للعدول عن الاتفاق.

وأشار كذلك إلى أن البوسترات الدعائية المتداولة للمسلسل، والتي تجمع عدداً من أبطاله، ليست رسمية، وإنما جرى تنفيذها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

من جانبه، حسم المخرج بيتر ميمي جانباً من الجدل عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، موضحاً أنه لم يعلن حتى الآن القائمة الرسمية لأبطال مسلسل «عشماوي»، باستثناء تأكيد مشاركة محمد سامي كضيف شرف ضمن أحداث العمل.