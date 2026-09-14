يشهد الإعلام الرياضي تطوراً مستمراً في أساليب الطرح وتقديم المحتوى، في ظل تعدد القنوات والبرامج الرياضية واتساع مساحة النقاش والتفاعل مع مختلف الأحداث والقضايا الرياضية. ومع هذا التطور، أصبح الإعلام شريكاً أساسياً في تشكيل المشهد الرياضي والتأثير في اتجاهات الجمهور وطريقة تعاطيه مع المنافسة.



ويُعد اختلاف الآراء جزءاً طبيعياً من الإعلام الرياضي، فلكل إعلامي ومحلل رؤيته وقراءته للأحداث، كما أن الانتماء الرياضي أمر لا يمكن تجاهله في بيئة تقوم على المنافسة والحماس. إلا أن المشكلة تبدأ عندما يتجاوز الاختلاف حدود الرأي، ويتحول إلى تعصب يؤثر في طريقة الطرح ويضعف الموضوعية والمهنية.



وتبرز بعض صور التعصب الإعلامي داخل البرامج والقنوات الرياضية من خلال الانحياز الواضح في تناول الأحداث، أو تضخيم مواقف معينة، أو التعامل مع أخطاء فريق بصورة مختلفة عن أخطاء فريق آخر، إضافة إلى بعض العبارات التي قد تحمل استفزازاً للجماهير أو تقلل من المنافس بدلاً من مناقشة الحدث الرياضي نفسه.



ولا يرتبط التعصب الإعلامي دائماً بموقف صريح تجاه نادٍ أو فريق، فقد يظهر في اختيار العناوين، وطريقة طرح الأسئلة، وانتقاء الضيوف، ومنح مساحة أكبر للرأي الأكثر إثارة للجدل. ومع سعي بعض البرامج إلى رفع مستوى التفاعل والمشاهدة، قد تتحول الإثارة من وسيلة لجذب المتابع إلى هدف يطغى على قيمة المحتوى نفسه.



وهنا تبرز مسؤولية القنوات الرياضية، فالإعلام لا يقتصر دوره على نقل الحدث أو تحليل نتائجه، بل يمتد تأثيره إلى الجمهور الذي يتابع هذه البرامج ويتفاعل معها. وكلما كان الخطاب أكثر اتزاناً، ساهم في جعل المنافسة الرياضية أكثر إيجابية، بينما قد يؤدي الخطاب المتعصب إلى زيادة الاحتقان ونقل الخلاف من الملعب إلى المدرجات والمنصات الرقمية.



كما أن المقدم والمحلل والضيف يتحملون مسؤولية كبيرة في ضبط لغة الحوار، فالحماس والانتماء لا يتعارضان مع المهنية، ويمكن للإعلامي أن يكون ناقداً ومتحمساً لرأيه دون أن يتحول ذلك إلى إساءة أو انتقاص من المنافس. فالاختلاف في الرأي لا يعني بالضرورة وجود خصومة، والنقد الرياضي الحقيقي هدفه مناقشة الأداء وتصحيح الأخطاء، لا تأجيج الجماهير.



ومع انتشار المنصات الرقمية، أصبحت المقاطع والتصريحات تنتقل بسرعة كبيرة، وقد تنتشر جملة واحدة أو موقف قصير على نطاق واسع دون سياقه الكامل. وهذا يضاعف مسؤولية الإعلامي والقناة في اختيار الكلمات والتعامل مع القضايا الرياضية، لأن تأثير الرسالة لم يعد محصوراً في وقت البرنامج، بل يمكن أن يستمر ويتوسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.



وفي المقابل، لا ينبغي أن يكون الحديث عن التعصب الإعلامي دعوة إلى إلغاء الحماس أو الحد من اختلاف الآراء، فالإعلام الرياضي يحتاج إلى النقاش والجدل ووجهات النظر المختلفة، لأنها تمنح المتابع فرصة لفهم الأحداث من أكثر من زاوية. المطلوب هو أن يبقى هذا الاختلاف داخل إطار مهني يحترم المنافس والمتابع، ويضع مصلحة الرياضة فوق الرغبة في الإثارة.



وتؤدي المؤسسات الإعلامية دوراً مهماً في ترسيخ هذا النهج، من خلال وضع معايير واضحة للطرح، وتشجيع الحوار المتوازن، وتقديم مساحات متنوعة للرأي، مع المحافظة على جاذبية المحتوى دون التضحية بالمهنية. فارتفاع المشاهدة والتفاعل هدف مهم، لكنه لا ينبغي أن يكون على حساب قيمة الرسالة الإعلامية أو تأثيرها في المجتمع الرياضي.



وفي النهاية، يبقى الإعلام الرياضي شريكاً في صناعة المشهد الرياضي وتشكيل وعي المتابع، ولذلك فإن مسؤولية الكلمة لا تقل أهمية عن مسؤولية الموقف. فالحماس جزء من جمال الرياضة، والاختلاف جزء من طبيعة الإعلام، لكن التعصب حين يتجاوز حدود الرأي قد يفقد النقاش قيمته ويؤثر في صورة المنافسة نفسها.



فالرياضة منافسة، والإعلام مسؤولية، وبينهما مساحة واسعة لحوار أكثر نضجاً وتوازناً، حوار يحترم الاختلاف، وينتقد من أجل التطوير، ويمنح الجمهور حقه في محتوى مهني يجمع بين الحضور والتأثير وقيمة الكلمة.