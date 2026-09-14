أجلت السلطات الصينية أكثر من 31 ألف شخص في مقاطعة هاينان جنوبي البلاد، إثر هطول أمطار غزيرة ومتواصلة على أجزاء واسعة من المقاطعة.

وذكرت السلطات المحلية أنه حتى مساء أمس (الأحد)، جرى نقل 31,564 شخصاً إلى مناطق آمنة، فيما لم تسجل حتى ذلك الوقت كوارث كبيرة ناجمة عن الأمطار.

وتجاوزت كميات الأمطار خلال الأيام الثلاثة الماضية 300 ملم في 24 بلدة موزعة على ست مدن ومقاطعات، فيما سجلت بلدة تشانغفنغ في مدينة وانينغ أعلى كمية تراكمية للأمطار بلغت 452.1 ملم.

ورفعت هيئة الأرصاد الجوية في هاينان مستوى التحذير من الأمطار الغزيرة إلى المستوى الثاني، كما رفعت السلطات مستوى الاستجابة الطارئة لمواجهة الفيضانات والرياح، بالتزامن مع استمرار الأحوال الجوية الماطرة.

وأدت الأمطار إلى تعليق الدراسة في عدد من المناطق وإغلاق بعض المواقع السياحية وفرض قيود على حركة المرور في طرق متضررة، فيما تمركزت فرق الإطفاء والإنقاذ في المناطق الأكثر عرضة للمخاطر، مع إرسال أفراد ومعدات إضافية لتصريف المياه.

وأرجعت هيئة الأرصاد استمرار الأمطار الغزيرة إلى التأثير المشترك لمنخفض مداري في بحر الصين الجنوبي وكتلة هوائية باردة، محذرة من مخاطر السيول وتجمع المياه والانهيارات الأرضية وغيرها من الأخطار الناجمة عن استمرار هطول الأمطار.