في حادثة صادمة هزت الأوساط الأمنية وأثارت جدلاً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي، كشفت الأجهزة الأمنية في العاصمة الليبية طرابلس ضبط شحنة ضخمة من السموم القادمة عبر البحر المتوسط. المفاجأة المدوية التي أذهلت رجال الأمن لم تكن حجم الشحنة فحسب، بل في الشكل الهندسي الصادم للحبوب المخدرة، حيث عُثر على 100 ألف قرص من مخدر «الإكستاسي» (حبوب النشوة) حُفر عليها بدقة متناهية وجه وكتفا الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

هذا المشهد الغريب طرح استفساراً يتردد على ألسنة الجميع: لماذا تطبع مافيا تهريب أوروبية وجه رئيس عربي على أقراص مخدرة؟ وما السر خلف هذه الحيلة؟

«علامة تجارية» وتسويق خبيث

تعتمد شبكات المافيا وتجار المخدرات في أوروبا على حيل تسويقية منظمة عبر صك «رموز وأشكال» خاصة على الحبوب لتسهيل تداولها وترويجها بين المتعاطين. وطباعة صور الشخصيات المثيرة للجدل أو الشهيرة تُستخدم كعلامة تمييز تجارية تضمن انتشار المادة المخدرة بسرعة قياسية وترسيخ اسم الشحنة في السوق السوداء.

شفرة سرية بين شبكات التهريب

تُشير التقديرات الأمنية إلى أن استخدام طبعات مخصصة ليس مجرد مصادفة بصرية، بل يعمل كرمز تشفير سري بين المهرّبين في موانئ أوروبا والمستقبلين في دول الترانزيت. هذه العلامة تُحدد لمستلم الشحنة درجة نقاء المادة المخدرة، مصدر الشحنة، والجهة المستهدفة بالبيع، مما يسهل عمليات الفرز والتوزيع دون الحاجة لأوراق أو مراسلات مكشوفة.

استغلال الحالة الرمزية لسهولة الترويج

اختيار شخصية كـ«القذافي» تحديداً في شحنة موجهة نحو الشمال الأفريقي يحمل أبعاداً خبيثة لربط المنتج بصورة ذهنية مألوفة لدى فئات معينة، وهو أسلوب نفسي تعتمده المافيا لزيادة الجاذبية البصرية للمادة المخدرة وتسهيل تقبلها بين الشباب والراغبين في التجربة.

تفاصيل عملية السقوط

لم تكن العملية وليدة المصادفة، بل جاءت عقب ضربة استباقية نفذتها وحدة التحري بجهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، بعد ورود معلومات استخباراتية دقيقة عن نية تشكيل عصابي دولي تمرير شحنة سموم داخل شاحنة نقل بضائع من نوع «رينو ماستر» عبر أحد الموانئ البحرية.

وفور دخول الشاحنة للبلاد، فرضت السلطات طوقاً أمنياً محكماً وبدأت عمليات تفكيك المركبة لتسفر عن استخراج عشرات الأكياس المخبأة بعناية في تجاويف سرية داخل الشاحنة، وتحويل المتهمين فوراً إلى النيابة العامة.

وتأتي هذه الواقعة لتعزز ما حذر منه تقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والذي أكد أن الشبكات الإجرامية الدولية تعمد إلى استغلال حالة عدم الاستقرار الأمني للعبور بشحناتها وتحويل المنطقة إلى مركز ترانزيت رئيسي لضخ المواد المخدرة نحو المستهلكين المحليين ودول الجوار.