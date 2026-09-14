شددت السلطات الصينية القيود المفروضة على امتلاك واستخدام الطائرات المسيّرة في العاصمة بكين، في إطار إجراءات تهدف إلى تعزيز أمن المجال الجوي.

وأعلنت السلطات حظر حيازة الطائرات المسيّرة أو تخزينها داخل العاصمة اعتباراً من 15 نوفمبر المقبل، وذلك بعد قرار سابق بمنع بيعها في بكين، لتشمل القيود الجديدة الحيازة والتخزين، إلى جانب ضوابط التحليق والاستخدام.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل تشديد الرقابة على أنشطة الطيران منخفض الارتفاع، عقب حادث تحطم طائرة صغيرة في أحد مباني منطقة تشاويانغ في يونيو الماضي، أسفر عن مقتل قائدها وإصابة 13 شخصاً.