ضرب زلزال بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر، اليوم (الإثنين)، إندونيسيا.

وأوضحت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء بإندونيسيا، في بيان لها، أن الزلزال وقع على بُعد 156 كيلومترًا جنوب شرقي مقاطعة "مالانغ" في إندونيسيا، وعلى عمق 10 كيلومترات.

ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار بشرية أو مادية جراء الزلزال.