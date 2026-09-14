ضرب زلزال بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر، اليوم (الإثنين)، إندونيسيا.
وأوضحت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء بإندونيسيا، في بيان لها، أن الزلزال وقع على بُعد 156 كيلومترًا جنوب شرقي مقاطعة "مالانغ" في إندونيسيا، وعلى عمق 10 كيلومترات.
ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار بشرية أو مادية جراء الزلزال.
زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب إندونيسيا
14 سبتمبر 2026 - 09:19 | آخر تحديث 14 سبتمبر 2026 - 09:19
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عكاظ (جاكرتا)
ضرب زلزال بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر، اليوم (الإثنين)، إندونيسيا.
A 5.2 magnitude earthquake struck Indonesia today (Monday).
The Indonesian Meteorology, Climatology and Geophysics Agency stated in a press release that the earthquake occurred 156 kilometers southeast of the "Malang" district in Indonesia, at a depth of 10 kilometers.
No reports of human or material damage have been received as a result of the earthquake.