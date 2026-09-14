هزّ اعتراف رسمي من هيئة الحكام الإنجليزية أجواء ديربي مانشستر، بعدما أُبلغ مانشستر يونايتد بوجود خطأ في قرار تقنية الفيديو المساعد المتعلق بهدف إيرلينغ هالاند خلال المواجهة الأخيرة أمام مانشستر سيتي، وهو الهدف الذي أثار جدلاً واسعًا حول تدخل لاعب في موقف تسلل وتأثيره على مسار الهجمة.

وبحسب ما نقلته صحيفة (الغارديان)، فإن هالاند لم يكن في وضعية تسلل لحظة تمرير الكرة، بينما دار الجدل حول زميله الذي كان في موقف غير قانوني وحاول الوصول إلى الكرة، في الوقت الذي كان فيه مدافع يونايتد يتعامل مع الهجمة. وأوضحت الهيئة أن حكم الفيديو كان ينبغي أن يستدعي الحكم الرئيسي لمراجعة اللقطة عبر شاشة الملعب، بدلاً من الاكتفاء بتأكيد صحة الهدف.

وأشارت الصحيفة إلى أن هيئة الحكام تواصلت مع مانشستر يونايتد لإبلاغه بالخطأ عقب اعتراضات الجهاز الفني، لكن الاعتراف لم يغيّر شيئًا في نتيجة المباراة، إذ ظل الهدف محتسبًا ليستفيد منه مانشستر سيتي ويحسم الديربي، بينما فتحت الواقعة بابًا جديدًا للنقاش حول آلية تدخل (فار) في الحالات التي يكون فيها لاعب متسلل مؤثرًا في مجريات اللعب.

الاعتراف أعاد الجدل حول معايير التدخل في اللقطات الحساسة، وطرح تساؤلات حول مدى اتساق قرارات «فار» في المباريات الكبرى، خصوصًا تلك التي تحمل تأثيرًا مباشرًا على نتائج المواجهات الحاسمة.