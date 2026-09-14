تراجعت أسعار الذهب اليوم (الإثنين)، مع ارتفاع أسعار النفط وتصاعد المخاوف بشأن التضخم، ما عزز توقعات رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة خلال اجتماعه للسياسة النقدية هذا الأسبوع.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 4,327.09 دولار للأوقية، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9% إلى 4,367.50 دولار للأوقية.

وتزايدت توقعات رفع الفائدة بعد بيانات أظهرت تسارع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة خلال أغسطس، فيما تسعّر الأسواق حالياً احتمالاً بنحو 87% لرفع الفائدة خلال اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يومي الثلاثاء والأربعاء.

وعادة ما يُنظر إلى الذهب باعتباره وسيلة للتحوط من التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عائداً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 1% إلى 63.80 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.2% إلى 1,792.59 دولار، فيما هبط البلاديوم 0.4% إلى 1,293.86 دولار.