تراجعت أسهم شركات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات بشكل حاد في الأسواق الآسيوية، اليوم (الإثنين)، عقب دعوات من رؤساء شركات تقنية كبرى إلى إبطاء وتيرة تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، في ظل تصاعد المخاوف المتعلقة بمخاطر التقنية وسوء استخدامها.

وهبط سهم مجموعة «سوفت بنك» اليابانية، المستثمرة في «أوبن AI»، بما يصل إلى 13.2% في بداية التداولات، فيما تراجع سهم شركة «كيوكسيا» لصناعة رقائق الذاكرة 9.8%، و«طوكيو إلكترون» 3.7%.

وامتدت الخسائر إلى أسواق آسيوية أخرى، إذ انخفض سهم «إس كيه هاينكس» الكورية الجنوبية 5.3%، و«سامسونغ إلكترونيكس» 3.7%، فيما تراجع سهم شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات «TSMC» بنسبة 1.2%.

وفي الصين، انخفض سهم شركة «CXMT» لصناعة رقائق الذاكرة 2.7%، وتراجع سهم الشركة الدولية لتصنيع أشباه الموصلات «SMIC» 1.4% ، فيما هبط سهم شركة «Z.ai» المطورة لسلسلة نماذج «GLM» في هونغ كونغ بما يصل إلى 10.5%، بالتزامن مع طرح أسهم بسعر مخفض.

وجاءت موجة التراجع بعدما دعا الرئيس التنفيذي لشركة «أنثروبيك» داريو أمودي شركات الذكاء الاصطناعي إلى إبطاء وتيرة تطوير قدرات النماذج المتقدمة، لإتاحة مزيد من الوقت للتعامل مع مخاطرها، وهي الدعوة التي حظيت بتأييد الرئيس التنفيذي لـ«أوبن AI» سام ألتمان، والرئيس التنفيذي لـ«xAI» إيلون ماسك.

وتزايدت الضغوط على أسهم القطاع في وقت أصبحت فيه الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي أحد أبرز محركات مكاسب أسواق الأسهم العالمية خلال السنوات الأخيرة، ما جعل أي تغير محتمل في وتيرة تطوير التقنية موضع متابعة واسعة من المستثمرين.