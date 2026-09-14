تعرض الفنان المصري مصطفى خاطر لوعكة صحية خلال وجوده في مدينة الغردقة، بالتزامن مع مشاركته في فعاليات مهرجان الغردقة لسينما الشباب، الذي شهد تكريمه خلال حفل الافتتاح، قبل أن تستدعي حالته الصحية نقله إلى أحد المستشفيات للمرة الثانية خلال فترة قصيرة.

تفاصيل أزمته الصحية

وقال مصطفى خاطر، في تصريح خاص لـ«عكاظ»، إن الأزمة بدأت بإصابته بمغص كلوي وآلام شديدة، إلى جانب بعض الالتهابات، موضحاً أنه تلقى العلاج في المرة الأولى، إلا أن الآلام عاودته مجدداً بصورة أكثر حدة.

وأضاف أن الفحوص الطبية التي خضع لها كشفت عن وجود حصوات صغيرة في الكلى، إلى جانب حصوة في الحالب، وهي التي تسببت في الآلام التي شعر بها خلال الفترة الأخيرة.

خطة علاجية قبل التدخل الجراحي

وأوضح خاطر أن الأطباء وضعوا له بروتوكولاً علاجياً مكثفاً بهدف تفتيت الحصوات والتخلص منها، مع استمرار المتابعة الطبية خلال الفترة القادمة.

وأشار إلى أن قرار التدخل الجراحي لم يُحسم حتى الآن، إذ ينتظر الأطباء مدى استجابة حالته للعلاج، قبل تحديد الإجراء الطبي المناسب للتعامل مع الحصوات.

«الكينج» آخر أعمال مصطفى خاطر

وعلى الصعيد الفني، شارك مصطفى خاطر في موسم رمضان 2026 بمسلسل «الكينج»، الذي دارت أحداثه في 30 حلقة، وشارك في بطولته إلى جانب محمد إمام، ميرنا جميل، حنان مطاوع، عمرو عبدالجليل، كمال أبو رية، أحمد كشك ومنذر رياحنة، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.