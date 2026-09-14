وقّعت الجمعية السعودية لأمراض وجراحة الجلد، مذكرة تفاهم مع لوريال السعودية، ضمن توجه الجمعية لتعزيز شراكاتها الإستراتيجية مع الجهات الرائدة، وتوسيع مبادراتها العلمية والتعليمية والمجتمعية بما يخدم أطباء الجلدية والممارسين الصحيين والمرضى في المملكة العربية السعودية.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تطوير مجالات التعاون في التعليم والتدريب الطبي، ودعم البحث والابتكار، وتطوير قدرات أطباء الجلدية والأطباء المقيمين، إلى جانب إطلاق برامج ومبادرات للتوعية المجتمعية وتثقيف المرضى وتعزيز مفهوم صحة الجلد.

وشهد مراسم التوقيع بمدينة جدة أمس الأول، رئيس المؤتمر الدولي السابع عشر للجمعية السعودية لأمراض وجراحة الجلد عضو مجلس الإدارة أمين الصندوق بالجمعية الدكتور سعد بن سامي الصقير، بحضور المدير العام لقسم منتجات الجلدية في لوريال الشرق الأوسط السيدة سناء بوجزول، والمدير العام لقسم منتجات الجلدية في لوريال لمنطقة SAPMENA السيد مهدي خوبان.

وتأتي هذه الخطوة امتداداً لدور الجمعية السعودية لأمراض وجراحة الجلد في قيادة ودعم المبادرات العلمية والمهنية في تخصص الأمراض الجلدية، وتعزيز التعليم الطبي المستمر، وتمكين الأجيال من أطباء الجلدية، وبناء شراكات فاعلة تسهم في تطوير البحث العلمي والارتقاء بمستوى الرعاية والوعي بصحة الجلد في المملكة.

وتؤكد المذكرة حرص الجمعية على توسيع نطاق التعاون مع شركائها في القطاع الخاص بما يحقق أثراً علمياً ومجتمعياً مستداماً، ويسهم في دعم تطور قطاع الأمراض الجلدية ومواكبة مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تعزيز جودة الرعاية الصحية والوقاية وتحسين جودة الحياة.