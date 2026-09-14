في وقت ينتظر فيه الجمهور العربي أي ظهور استثنائي للنجمة شيرين عبدالوهاب، اشتعلت منصات التواصل الاجتماعي بملصق دعائي احترافي زعم إقامة أول حفل غنائي مشترك يجمعها مع الهضبة عمرو دياب في مدينة دبي.

الإعلان المفبرك حدد موعد الأمسية في 9 أكتوبر القادم، مع الترويج لبدء بيع التذاكر واستعراض فئاتها السعرية، مما أثار موجة تفاعل هائلة وشكوكاً واسعة دفعت فريق أعمال شيرين للخروج فوراً بكشف الستار عن الحيلة وتحذير المتابعين.

حسم ناصر بجاتو مدير أعمال الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب الجدل القائم مؤكداً أن الملصق المنسوب للحفل جرى تلفيقه بالكامل ولا يمت للحقيقة بصلة. وأوضح أنه لا يوجد أي اتفاق أو ترتيب لإقامة هذا الحفل المزعوم في دبي، داعياً الجمهور إلى عدم الانسياق خلف هذه الشائعات أو شراء تذاكر وهمية.

من جانبه، أعلن المستشار ياسر قنطوش، المحامي الخاص بشيرين، بدء اتخاذ الإجراءات القانونية المباشرة لملاحقة المتورطين في استغلال اسم الفنانة ونشر إعلانات كاذبة تهدف إلى النصب على الجمهور وتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وتأتي هذه المحاولات الفاشلة لاستغلال اسم شيرين عقب النجاح الجماهيري الكاسح الذي حققته في حفلها الأخير بـ«بورتو جولف العلمين» تحت شعار «حلم الملايين»، حيث سجلت عودة قوية للمسارح المصرية بعد طول غياب، في حفل ساحر شهد نفاد التذاكر بالكامل وحضوراً لافتاً لنجوم الفن والإعلام. وتسعى إدارة أعمال شيرين حالياً لفرض حماية قانونية صارمة على اسمها استغلاله في عمليات الخداع السيبراني والإعلانات المزيفة.