بعد طرقات هادئة على باب أرملة تعيش بمفردها في إحدى قرى مركز قطور بمحافظة الغربية المصرية، كانت تقف خلف الباب سيدتان بملابس أنيقة ومظهر يفيض بالرسمية، ادعتا أنهما موظفتان من هيئة المعاشات الحكومية جاءتا لتحديث بياناتها وزيادة دخلها الشهري بعد وفاة زوجها، لكن ما لم تدركه الأرملة المسنة في تلك اللحظة أن هذا المظهر الرسمي ليس سوى ستار لجريمة أُعدت بدقة في الخفاء.

الخطة التي بدا أنها محبوكة بذكاء لم تكن وليدة الصدفة، بل كانت نتاج مؤامرة أدارها شخص يقع بيته على بعد خطوات قليلة من مسرح الجريمة.

وبينما كانت الأرملة تجمع أوراقها الثبوتية، طلبت إحدى الموظفتين المزيفتين دخول دورة المياه، وفي تلك الثواني الخاطفة، لاحظت صاحبة المنزل اضطراباً غير طبيعي وحركات مريبة تشي برغبة في التسلل لغرف النوم وسرقة ممتلكاتها.

لم تتردد الأرملة لثانية واحدة، وصرخت بأعلى صوتها مستغيثة بأهالي الشارع والجيران، ليتحرك الجيران بسرعة ويتمكنوا من محاصرة السيدتين والإمساك بهما قبل أن تتمكنا من تنفيذ مخطط السرقة أو إيذاء السيدة.

ووسط تجمهر الأهالي والغضب الساطع، ظهر الجار (وهو موظف بأحد المعاهد بالقرية) ليقوم بدور المنقذ، وادعى بكل هدوء أنه سيتكفل بنفسه باصطحاب المتهمتين إلى مركز الشرطة لتقديم بلاغ رسمي، ليقتنع الأهالي ويتركوا الموقف له.

لكن المفاجأة الصادمة ظهرت حين اكتشفت الشرطة بعد تفريغ الكاميرات وتتبع خط السير أن الجار لم يتجه بهما إلى مركز الشرطة إطلاقاً، بل اقتادهما إلى طريق آمن ومكنهما من الهرب بعيداً عن أعين الجميع.

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في إلقاء القبض على الجار، ليفجر أمام جهات التحقيق مفاجأة صدمت الرأي العام: