في حادثة بشعة من جرائم العنف الدموي، لقيت سيدة مقتلها على يد عشيقها داخل شقة سكنية بمنطقة المرج في محافظة القاهرة المصرية، بعدما جمعت بينهما علاقة غير شرعية لفترة طويلة. استغل العشيقان غياب زوجة الشاب عن المنزل ليلتقيا.

طعن ثم تقطيع

في يوم الواقعة، توجهت الضحية إلى شقة الشاب في منطقة المرج لإقامة علاقة غير شرعية، مستغلين غياب زوجته التي كانت تقيم لدى أسرتها. بعد انتهاء لقائهما، نشبت بينهما مشاجرة قام إثرها الشاب بالتعدي على الضحية وقتلها.

قام الشاب بطعن الضحية بعدة طعنات ثم قطع جثمانها إلى أجزاء، وتعرض لأزمة قلبية حادة لفظ أنفاسه إثرها.

حالة تعفن

لم تُكتشف الجريمة مباشرة، فبعد مرور 4 أيام بدأت تنتشر رائحة كريهة في العقار، وعقب التأكد من أن الرائحة منبعثة من داخل الشقة السكنية التي كان يقيم بها الشاب، تم إبلاغ الأجهزة الأمنية.

عند وصول قوات الأمن، تم فتح الشقة حيث عُثر على السيدة وقد قُطع جسدها وكانت الجثتان في حالة تعفن.

أزمة قلبية تصيب القاتل

ورد بلاغ لقسم شرطة المرج من الأهالي يفيد بوجود شاب وسيدة في العقد الثالث من عمريهما داخل شقة سكنية بالمرج، وهما في حالة تعفن بسبب وفاتهما منذ أيام.

كشفت التحريات الأولية أن الجثة الأولى لسيدة مقيمة في منطقة عين شمس بالقاهرة، مقطعة إلى عشرات الأجزاء من قبل الشاب الذي أخفى أجزاء جثمانها، ثم توفي بعد إصابته بأزمة قلبية.