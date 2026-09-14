يواصل فريق الأهلي تأكيد حضوره في تاريخ كرة القدم السعودية والآسيوية، بعدما ارتبط اسمه برقمين قياسيين في أطول سلاسل المباريات المتتالية دون خسارة.



ويحمل فريق الأهلي الرقم القياسي في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، بعدما نجح في الحفاظ على سجله خالياً من الهزائم خلال 51 مباراة متتالية، في سلسلة تاريخية يصعب تكرارها.



ولم يتوقف التفوّق عند المنافسات المحلية، إذ يمتلك الأهلي كذلك الرقم القياسي في تاريخ دوري أبطال آسيا بمختلف مسمياته، بعدما خاض 22 مباراة متتالية دون خسارة.



وتمنح هذه الأرقام الفريق الأهلاوي مكانة خاصة في سجلات الكرة السعودية والقارية، باعتباره صاحب واحدة من أطول سلاسل اللاهزيمة على المستويين المحلي والآسيوي.