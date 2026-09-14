فتح المنتخب الإكوادوري صفحة جديدة بتعيين الأرجنتيني مارسيلو غاياردو مديرًا فنيًا للمنتخب الأول، في أول تجربة له على مستوى المنتخبات بعد مسيرة تدريبية حافلة مع الأندية.



وقدّم الاتحاد الإكوادوري مدربه الجديد برسالة مفعمة بالثقة: «نمتلك الموهبة والبنية والطموح.. نحن مستعدون. على الجماهير أن تؤمن، فلديها ما يدعوها إلى ذلك.. مرحبًا مارسيلو».



ويحمل غاياردو معه خبرة كبيرة صنع خلالها حقبة تاريخية مع ريفر بليت الأرجنتيني، توّجها بعدد من البطولات، أبرزها تحقيق كأس ليبرتادوريس مرتين، قبل خوض تجربة عربية مع الاتحاد السعودي.



وسبق للمدرب الأرجنتيني قيادة ناسيونال الأوروغوياني، وريفر بليت الأرجنتيني في فترتين، إضافة إلى الاتحاد السعودي، قبل أن يبدأ اليوم مغامرته الدولية الأولى من بوابة منتخب الإكوادور.