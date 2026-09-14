صادق الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم، على ما انفردت به «عكاظ» في 3 يناير 2026، بشأن إقامة كأس السوبر السعودي في دولة الكويت، بعد إعلانه رسمياً إقامة النسخة الـ13 من البطولة خلال الفترة من 19 إلى 23 ديسمبر 2026.



وكانت «عكاظ» قد كشفت مطلع يناير الماضي، تحت عنوان «كأس السوبر السعودي.. في الكويت»، توجّه إقامة البطولة في الكويت، قبل أن يأتي الإعلان الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم، مؤكداً صحة الانفراد بعد أكثر من ثمانية أشهر.



وبحسب الإعلان الرسمي، تقام منافسات البطولة على استاد جابر الأحمد الدولي، بمشاركة أربعة أندية هي النصر والخلود والأهلي والقادسية، على أن تُجرى قرعة البطولة في 14 أكتوبر القادم، لتحديد مواجهتي الدور نصف النهائي.



وتأتي إقامة البطولة في الكويت للمرة الأولى، ضمن مسيرة كأس السوبر السعودي التي تنقّلت خلال نسخها السابقة بين عدد من المدن محلياً ودولياً.