أعلن الاتحاد النمساوي لكرة القدم، الأحد، أن لاعب الوسط مارسيل سابيتزر سيغيب عن مباريات دور المجموعات في دوري الأمم الأوروبية، بعد اتفاقه مع الجهاز الفني على الحصول على فترة راحة من المشاركة الدولية.



وأوضح سابيتزر، لاعب بوروسيا دورتموند، أن القرار جاء نتيجة جدول المباريات المكثف خلال العامين الماضيين، مشيراً إلى أنه خاض عملياً ثلاثة مواسم منذ بطولة أوروبا 2024، بسبب المشاركة في كأس العالم للأندية وكأس العالم.



وقال اللاعب، البالغ 32 عاماً، في بيان للاتحاد النمساوي، إنه لا يزال يرغب في مواصلة اللعب على أعلى مستوى لعدة سنوات، لكنه يرى ضرورة إدارة طاقته بشكل أفضل خلال المرحلة القادمة.



وأضاف أنه اتفق مع المدرب رالف رانجنيك، بعد مناقشات وصفها بالصريحة والقائمة على الثقة، على التوقف مؤقتاً، على أن يعاد تقييم موقفه مطلع العام القادم، قبل انطلاق تصفيات بطولة أوروبا 2028.



من جانبه، أكد رانجنيك تفهمه لقرار سابيتزر، معرباً عن أمله في أن يكون اللاعب جاهزاً للعودة إلى المنتخب عند الحاجة.



ومن المقرر أن يعلن رانجنيك قائمة النمسا لمباريات دوري الأمم الاثنين، حيث تلتقي إسرائيل وكوسوفو، قبل مواجهتي إيرلندا وكوسوفو في أكتوبر.