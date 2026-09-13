أعلن نادي السد القطري، الأحد، تعاقده مع الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، قادماً من النصر السعودي، بعقد يمتد حتى عام 2027، في صفقة تعزز صفوف حامل لقب الدوري القطري.



وقال النادي عبر حسابه في منصة «إكس»: «رسمياً، بروزو سداوي حتى 2027»، ليصبح اللاعب، الذي يتم عامه الرابع والثلاثين في نوفمبر القادم، أحدث صفقات الفريق.



وانضم بروزوفيتش إلى النصر صيف 2023 قادماً من إنتر ميلان الإيطالي، وخاض مع «العالمي» 124 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 8 أهداف وصنع 23، وأسهم في تتويج الفريق بلقب الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي.



ويصل اللاعب إلى السد في ظل بداية مثالية للفريق، الذي يتصدر الدوري القطري بالعلامة الكاملة، بعدما حصد 12 نقطة من 4 انتصارات.



وتبرز مواجهة بروزوفيتش المرتقبة أمام النصر في 24 نوفمبر القادم، على ملعب «الأول بارك» بالرياض، ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة.