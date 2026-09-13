رفعت شركة نادي الهلال شكوى إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، على خلفية ما صدر عن فئة من جماهير نادي التعاون خلال مواجهة الفريقين، من ترديد أهازيج جماعية مسيئة ومرفوضة تجاه لاعب الهلال روبن نيفيز.



وأكدت شركة نادي الهلال رفضها التام لهذه التجاوزات، التي وصفتها بالسلوك المتنافي مع القيم والأخلاق الرياضية، والمتجاوز لحدود التنافس والتشجيع في الملاعب الرياضية، مشددةً على رفض كل ما يمس اللاعبين أو عائلاتهم، أو يستهدف الإساءة إليهم على المستوى الشخصي.



وشدد النادي على أهمية توفير بيئة رياضية تحفظ الاحترام والكرامة لجميع عناصر اللعبة، مؤكداً أن المنافسة الرياضية، مهما بلغت حدتها، لا يمكن أن تكون مبرراً للمساس بالظروف الإنسانية والشخصية للاعبين، أو استغلال مشاعر الفقد وسيلةً للاستفزاز والإساءة.



وأوضحت شركة نادي الهلال أنها شرعت في اتخاذ الإجراءات النظامية حيال ما حدث، من خلال رفع شكوى إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، بما يحفظ حقوق النادي ولاعبيه، ويضمن التعامل مع مثل هذه التجاوزات وفق الأنظمة واللوائح.



وأبدت الشركة ثقتها في الاتحاد السعودي لكرة القدم وما سيتخذه من إجراءات تكفل حماية المنافسة الرياضية من الممارسات المسيئة، وتعزيز قيم الاحترام والروح الرياضية في الملاعب السعودية.



وأشارت شركة نادي الهلال إلى التداول الدولي الواسع لهذه «السابقة»، وما قد تخلّفه مثل هذه الممارسات من انعكاسات سلبية لا تتوافق مع ما يشهده المشروع الرياضي السعودي من تطور وحضور متصاعد على الصعيد العالمي.