استعاد الهلال نغمة الانتصارات في دوري روشن السعودي للمحترفين، بعدما حقق فوزًا عريضًا على مضيفه التعاون بنتيجة 6-0، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من المسابقة.



وفرض الهلال سيطرته على مجريات اللقاء منذ الدقائق الأولى، ونجح الإنجليزي أولي واتكينز في افتتاح التسجيل عند الدقيقة التاسعة، قبل أن يضاعف البرازيلي غابرييل مارتينيلي النتيجة في الدقيقة 18، ثم عاد اللاعب ذاته ليضيف هدفه الثاني والثالث للهلال عند الدقيقة 43، لينهي «الزعيم» الشوط الأول متقدمًا بثلاثية نظيفة.



وفي الشوط الثاني، واصل الهلال مهرجان أهدافه، إذ سجل واتكينز هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه عند الدقيقة 50، قبل أن يكمل مارتينيلي تألقه بإضافة هدفه الثالث «هاتريك» في الدقيقة 53، واختتم سلطان مندش السداسية الهلالية بهدف سادس عند الدقيقة 75.



وجاء الانتصار الهلالي ليشكل ردًا قويًا عقب خسارته في الجولة الماضية أمام نيوم، إذ عاد الفريق سريعًا إلى طريق الانتصارات، وقدم أداءً هجوميًا لافتًا أمام التعاون.



ورفع الهلال رصيده إلى 18 نقطة، ليعتلي صدارة جدول ترتيب دوري روشن، فيما تجمد رصيد التعاون عند 3 نقاط في المركز السابع عشر وقبل الأخير.