زكّت الجمعية العمومية الخامسة عشرة للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي، المنعقدة في مدينة الطائف، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيساً للاتحاد لولاية جديدة تمتد حتى عام 2029، كما زكّت الأمير فهد بن جلوي نائباً للرئيس للدورة الانتخابية 2026–2029.



وتُعقد اجتماعات الجمعية العمومية خلال الفترة من 11 إلى 13 سبتمبر الجاري، بمشاركة ممثلي 57 دولة عضواً، وتتضمن أعمالها انتخاب مجلس إدارة الاتحاد للدورة 2026–2029، إلى جانب بحث عدد من الملفات المتعلقة ببرامج الاتحاد وخططه المستقبلية، ووضع خريطة طريق العمل للسنوات الأربع القادمة.



وتأتي إعادة تزكية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل استمراراً لقيادته للاتحاد، بعدما شهدت ولايته السابقة استضافة المملكة لدورة ألعاب التضامن الإسلامي السادسة في الرياض عام 2025، بمشاركة 57 دولة وأكثر من 3 آلاف رياضي.



وكانت دورة ألعاب التضامن الإسلامي السابعة قد أُسندت إلى ولاية سيلانجور الماليزية لاستضافتها عام 2029، عقب انتقال شعلة الاستضافة إلى ماليزيا خلال ختام دورة الرياض 2025.



وتستهدف الدورة الجديدة مواصلة تطوير برامج الاتحاد وتعزيز دوره الرياضي بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ودعم التعاون الرياضي والعمل المشترك خلال السنوات الأربع القادمة.



وشهدت أعمال الجمعية العمومية كذلك انعقاد الاجتماع الخامس والأربعين لمجلس إدارة الاتحاد في الطائف، برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، حيث استُعرضت أبرز الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، إلى جانب التحضيرات لانعقاد الجمعية العمومية.