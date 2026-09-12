رفعت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، اليوم (السبت)، مستوى التحذير البركاني لجبل «توكاتشي» في جزيرة هوكايدو شمالي البلاد، من الدرجة الثانية إلى الثالثة من أصل خمس درجات، محذرة من احتمال حدوث ثوران قد يؤثر على المناطق الواقعة في نطاق نحو 3 كيلومترات من فوهة البركان.

ويُعد هذا أول تحذير من المستوى الثالث يصدر بشأن جبل «توكاتشي»، الذي يبلغ ارتفاعه نحو 2077 متراً، فيما دعت السلطات إلى الابتعاد عن المناطق المحيطة بالفوهة تحسباً لتطور النشاط البركاني.

زلازل متزايدة

وأفاد المقر الإقليمي لهيئة الأرصاد الجوية اليابانية في مدينة سابورو بأن وتيرة الزلازل القوية بالقرب من البركان ارتفعت منذ أغسطس الماضي، ما دفع السلطات إلى تشديد مستوى التحذير، مع تزايد المؤشرات على احتمال تصاعد النشاط البركاني.

كما حذرت السلطات سكان بلدات فورانو وبيي وكاميفورانو وميناميفورانو وشينتوكو من احتمال سقوط الرماد البركاني وتناثر صخور بركانية صغيرة في حال حدوث ثوران.

إخلاءات قرب الفوهة

وفي بلدة كاميفورانو، أصدرت السلطات أمراً بإخلاء منطقة الينابيع في «فوكياجي»، الواقعة على بعد نحو 3 كيلومترات من الفوهة، كما طلبت من كبار السن في المنطقة مغادرتها، وأغلقت مؤقتاً مرفق الإقامة «هاكوجين-سو» في المنطقة نفسها.

ولا يزال فندق «ريونكاكو» في منطقة ينابيع «توكاتشيداكي» مفتوحاً، لكنه أوصى النزلاء من كبار السن بالمغادرة والإخلاء، تحسباً لتطور النشاط البركاني.

مؤشرات على تصاعد النشاط

وتأتي هذه الإجراءات في ظل مؤشرات على تزايد النشاط البركاني في جبل «توكاتشي»، إذ سجلت زيادة في انبعاثات الغازات البركانية منذ أبريل الماضي، أعقبتها ثورانات صغيرة خلال يوليو وأغسطس.

وكان آخر ثوران بركاني كبير مسجل للجبل في فبراير 2004.

ويعتمد نظام التحذير البركاني في اليابان على خمس درجات، تبدأ بالتحذير واتخاذ الاحتياطات اللازمة في المناطق المأهولة، وتتصاعد إلى فرض قيود على دخول مناطق الخطر ثم الإخلاء عند المستويات الأعلى.