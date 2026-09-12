بدأ ضيوف الدفعة الثالثة من برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة للعام 1448، الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم مغادرة مكة المكرمة عائدين إلى أوطانهم، بعد أن أدوا مناسك العمرة، وتشرفوا بزيارة المسجد النبوي الشريف، ضمن البرنامج المعد لاستضافتهم في المملكة. وأعرب الضيوف عن سعادتهم بما حظوا به منذ وصولهم إلى المملكة من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيدين بمستوى التنظيم وتكامل الخدمات والتسهيلات المقدمة لهم، التي أسهمت في تمكينهم من أداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف بيسر وطمأنينة.

ورفع ضيوف خادم الحرمين الشريفين شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على ما حظوا به من رعاية واهتمام، سائلين الله تعالى أن يجزيهما خير الجزاء على ما يقدمانه من عناية وخدمة للإسلام والمسلمين. يُذكر أن الدفعة الثالثة من برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة تضم 250 معتمرًا ومعتمرة من 23 دولة أفريقية.