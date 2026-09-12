تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة إد ميليباند.

وجرى خلال الاتصال بحث التطورات الإقليمية، حيث جدّد وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة في مستهل الاتصال تضامن بلاده مع المملكة جراء الاعتداءات التي أطلقتها مليشيا الحوثي، مؤكدًا حق المملكة في اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن أمنها ومقدراتها بموجب القانون الدولي.

كما ناقش الجانبان أهمية تكثيف الجهود المشتركة لضمان أمن وحرية الملاحة في الممرات المائية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، وحماية حركة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية من تداعيات الأزمة الراهنة.