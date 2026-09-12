شرعت وزارة السياحة في تطبيق لائحة وحدة الضيافة الخاصة التي حلت محل اللائحة السابقة، وتضمنت ضوابط محدثة لتنظيم تشغيل الوحدات، وتحويل التصاريح القائمة إلى تراخيص، وتعزيز حقوق السياح وحماية بياناتهم.

وألزمت الوزارة أصحاب التصاريح السارية بتعديل أوضاعهم خلال 90 يوماً، دون رسوم إضافية أو تغيير مدة سريان التصريح، فيما حددت مدة الترخيص بحد أقصى سنة، واشترطت ألا يتجاوز عدد التراخيص للمالك الواحد في العقار المشترك 3 تراخيص، مع استيفاء متطلبات الملكية أو حق الانتفاع ومعايير التشغيل والأمن والسلامة.

وتضمنت اللائحة ضوابط للإعلان والحجز، أبرزها استخدام صور وبيانات تطابق الواقع، وتحديث حالة الوحدة لمنع ازدواجية الحجوزات، وإيضاح الطاقة الاستيعابية، وتجهيز الوحدة ونظافتها قبل دخول السائح، فيما حددت مدة الإقامة بـ29 يوماً متصلة وبحد أقصى 90 يوماً خلال سريان الترخيص.

ساعتان.. وبديل أو استرداد

في حال تأخر تسجيل دخول السائح عن الموعد المحدد، يلتزم المرخص له بتقديم مشروبات دون رسوم إضافية، وإذا تجاوز التأخير ساعتين، يتعين تخيير السائح بين استرداد المبلغ المدفوع كاملاً دون رسوم، أو توفير وحدة بديلة مساوية أو أعلى، مع نقل السائح وأمتعته دون تكلفة إضافية.

و تسري هذه الضمانات عند تعذر تقديم الخدمة بسبب خفض تصنيف المرفق أو إغلاقه أو إخلائه أو انقطاع الخدمات الأساسية لأكثر من ساعتين، مع تخيير السائح بين إلغاء الحجز واسترداد المبلغ، أو استرداد قيمة المدة المتبقية، أو توفير وحدة بديلة مناسبة.

حماية الهوية والخصوصية

حظرت اللائحة أخذ نسخ من هويات السياح أو الاحتفاظ ببياناتهم بالمخالفة لضوابط الخصوصية، وشددت على سرية معلوماتهم وعدم استخدامها أو مشاركتها دون موافقة كتابية، كما منعت إخراج السائح من الوحدة أو فتحها بعد دخوله إلا بإذنه أو بموافقة الجهات الأمنية.

ويؤكد خبير السفر أحمد الزهراني أن اللائحة الجديدة عززت حقوق المستأجر، ونظمت شروط الترخيص والالتزامات التشغيلية، مشيراً إلى أن من أبرز الضوابط تحديد مدة الترخيص والإقامة وعدد التراخيص، إلى جانب إلزام الوحدات باستخدام بيانات وصور مطابقة للواقع لمنع تضليل المستأجر أو خداعه.