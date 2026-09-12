أعرب مدرب برشلونة هانز فليك عن سعادته بقرار إدارة ناديه تجديد عقد المهاجم المصري الشاب حمزة عبدالكريم.

وكان النادي الكتالوني قد أعلن أمس (الجمعة) توصله إلى اتفاق مع حمزة عبدالكريم لتجديد عقده حتى 2030، على أن يُجرى توقيع العقد الثلاثاء القادم في مكتب رئيس نادي برشلونة جوان لابورتا، ثم سيتحدث حمزة إلى وسائل الإعلام في المكتب التجاري للنادي.

مشروع واعد لمستقبل النادي

وقال فليك خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة ليفانتي المقررة غداً (الأحد) في الليغا: «حمزة قدم أداءً جيداً في فترة الإعداد للموسم، ويتنافس مع لاعبين آخرين على هذا المركز، إنه لاعب من نوع مختلف تماماً، لا نمتلك مثله حالياً في الفريق، ومشروع واعد لمستقبل النادي، لقد أحسن النادي صنعاً بالإبقاء عليه».

وأضاف: «لدينا ثلاثة لاعبين يؤدون في مركز المهاجم الصريح: رافينيا، غابرييل جيسوس، وحمزة، لكن غوردون وأدييمي قادران أيضاً على اللعب في هذا المركز، كما أظهر أولمو في العامين الماضيين قدرته على اللعب كمهاجم صريح، وكذلك فيرمين».

واختتم: «يقدم رافينيا مستوى استثنائياً في مركز المهاجم هذا الموسم، إنه لاعب مذهل، إذا استمر على هذا المنوال، فسيكون في رأيي من أفضل لاعبي العالم».

تألق سريع

وخطف حمزة عبدالكريم، البالغ من العمر 18 عاماً، الأضواء بتألقه في فترة الإعداد تحت قيادة المدرب هانز فليك، إذ سجل أربعة أهداف.

وخاض اللاعب أول مباراة رسمية له مع برشلونة ضد رايو فاليكانو على ملعب «كامب نو» في 31 أغسطس الماضي، ضمن منافسات الدوري الإسباني (لا ليغا).